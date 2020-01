New Amsterdam saison 2 : qui va mourir dans l'épisode 1 ? Voici la réponse

Après Good Doctor, TF1 a programmé les aventures d'une autre médecin : Max Goodwin (Ryan Eggold). Devenu chef de l'hôpital New Amsterdam, il était aussi atteint d'un cancer et allait devenir papa. Dans le final de la saison 1, diffusé ce mercredi à partir de 22h50, sa femme Georgia (Lisa O'Hare) donnait naissance à leur fille Luna. Mais alors qu'elle était transportée dans une ambulance vers l'hôpital, un accident de voiture avait lieu. Max, son épouse, le Dr Bloom (Janet Montgomery) et le Dr Sharpe (Freema Agyeman) étaient présents dans le véhicule.

Le mort est...

C'est à la fin de l'épisode 1 de la saison 2 de New Amsterdam qu'on découvre qui est mort dans ce terrible accident. En plus d'un ambulancier, c'est finalement Georgia qui a succombé à ses blessures et n'a pas pu être réanimée après l'accident. Max, traumatisé, avait des visions de son épouse disparue mais doit donc désormais élever seul son bébé. Une chose qui s'annonce difficile pour lui puisqu'il doit toujours gérer crise après crise à l'hôpital.