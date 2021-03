New Amsterdam : l'épisode zappé de la saison 2 ne sera pas diffusé, voilà pourquoi

"C'est un excellent épisode. Je déteste qu'on ne puisse pas le montrer"

Alors que le créateur s'était confié sur la relation entre Max et Helen et que les fans de New Amsterdam se demandent s'ils seront bientôt en couple dans la saison 3, un épisode de la saison 2 n'a pas été diffusé. En effet, cet épisode a été supprimé des diffusions en 2020. Pour quelle raison ? Parce que l'épisode parlait d'une épidémie de grippe et que sa diffusion était prévue en 2020, en plein pendant la pandémie de coronavirus.

Peter Horton, le producteur / réalisateur exécutif de New Amsterdam, a ainsi expliqué à TVLine à propos de cet épisode "perdu" qu'il n'arrivera jamais à la télévision. "C'est un excellent épisode. Je déteste qu'on ne puisse pas le montrer", mais la Covid-19 est encore actuellement "si forte et si énorme que je ne vois tout simplement pas de justification pour faire un reportage sur une autre épidémie". "Rien ne sera comparable à ce que nous avons tous vécu et à ce que nous avons déjà montré. Il ne sera donc pas diffusé" a-t-il ajouté.

Des images de l'épisode de New Amsterdam jamais diffusé seront montrés dans la saison 3

Mais les équipes de New Amsterdam ont cependant décidé de "cannibaliser" l'épisode non diffusé de la saison 2 "et de l'intégrer à la saison 3". Comment ? En utilisant certaines des images de l'épisode supprimé de la saison 2 dans l'épisode 1 de la saison 3 de New Amsterdam. Peter Horton a d'ailleurs précisé : "Nous avons même utilisé une partie des images pour Iggy parce qu'elles étaient très bonnes".

Le créateur de la série, David Schulner, avait de son côté déjà déclaré dans Deadline : "Dans cet épisode, Kapoor a attrapé le virus de la grippe, et (le fait que le personnage a attrapé la Covid-19) nous a donné l'opportunité d'utiliser ces images que nous avons tournées, dont certaines dans notre grand atrium Bellevue que nous ne pouvons évidemment plus filmer".

"Parfois, ce que le miroir renvoie est trop horrible à regarder"

David Schulner avait aussi précisé à propos de cette non diffusion de l'épisode, que "le monde a besoin de beaucoup moins de fiction en ce moment, et de beaucoup plus de faits". "Nous avons montré ce qui se passe lorsque notre hôpital doit monter des tentes sur le parking parce que chaque lit est pris. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés avec des images de militaires érigeant des tentes pour servir de morgues improvisées devant l'hôpital Bellevue, alors que New York se prépare à une éventuelle recrudescence des victimes de coronavirus" avait-il indiqué, "Parfois, ce que le miroir renvoie est trop horrible à regarder".