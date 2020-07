New Amsterdam saison 3 : Helen et Max bientôt en couple ? La réponse

Entre novembre 2019 et février 2020, TF1 a diffusé la saison 1 et une partie de la saison 2 de New Amsterdam sur son antenne. Il faudra encore patienter avant de découvrir la suite des aventures de Max Goodwin mais PRBK vous a déjà donné des infos sur ce qui attend le médecin pour la suite de la saison 2. La deuxième saison qui s'est terminée en avril dernier aux Etats-Unis sur NBC a été amputée d'un épisode : la série avait prévu un inédit consacré à une grippe très contagieuse. Face à la propagation du Coronavirus, la production a annoncé qu'il serait diffusé plus tard. Daniel Dae Kim, qui a rejoint le casting de la série en fin de saison 2, avait annoncé avoir contracté la Covid-19 lors du tournage à New York. Son personnage, le Dr Cassian Shin, sera d'ailleurs de retour pour la suite du show.

Helen en couple avec Shin dans la saison 3

La saison 3 de New Amsterdam devrait être celle de l'amour pour Helen Sharpe (Freema Agyeman), mais pas avec Max, comme le souhaitent certains fans. Le créateur de la série médicale, David Schulner, a confié à TVGuide que le rapprochement de Shin (Daniel Dae Kim) et de la médecin va bien se transformer en histoire d'amour. "Sharpe et Cassian vont se mettre en couple. Ils sont bien l'un pour l'autre et c'est génial pour elle de voir qu'il n'y a pas que la vision de Max" a-t-il expliqué.

Max célibataire pendant un moment ?

A la fin de la saison 2, Max et Alice (Alison Luff) se séparaient. "Alice lui a montré qu'il n'était pas prêt à passer à autre chose" confie le créateur. Max fait en effet toujours face à la mort de sa femme Georgia. "Je ne pense pas qu'une histoire d'amour va être la chose qu'il a l'esprit" déclare David Schuler qui tease tout de même : "Enfin, peut-être : le sexe et la mort sont liés. Après avoir vécu de près une pandémie, tout est possible". NBC a déjà renouvelé la série jusqu'à la saison 5.