New Amsterdam saison 2 : une rupture, un possible départ... ce qui vous attend dans la suite

TF1 colle de plus en plus à la diffusion américaine. Ce fut le cas pour Good Doctor dont la saison 3 a été interrompue fin novembre. Aux Etats-Unis, NBC diffuse actuellement la saison 2 de New Amsterdam et l'épisode 12 a été dévoilé le 28 janvier. Pour des raisons de délais, TF1 met donc en pause la suite de la série.

Dans l'épisode 9, les médecins traitaient des détenues de Rikers Island suite à un choc toxique. Transportées à l'hôpital, certaines voulaient se venger d'une détenue, témoin dans un procès. En parallèle, Max (Ryan Eggold) découvrait que son cancer était en rémission et laissait partir Georgia, sa femme morte dont il avait des visions. Helen (Freema Agyeman) était démise de ses fonctions de chef de l'oncologie et la relation du Dr Reynolds (Jocko Sims) était en danger. De son côté, le Dr Bloom (Janet Montgomery) demandait au Dr Ligon de l'aider à gérer sa consommation d'anti-douleurs mais le soupçonnait d'avoir volé l'une de ses pilules.

Tout est bien qui finit bien

Pas de drame à prévoir pour l'intrigue autour des détenues de Rikers dans la suite de New Amsterdam. L'épisode 10 traite en grande partie des conséquences de l'épisode 9 avec quelques (mauvaises) surprises comme par exemple une détenue qui va se faire passer pour une infirmière et poignarder la témoin (qui sera ensuite sauvée). On vous rassure, la police va fini par arrêter tout le monde !

Une rupture

L'histoire d'amour entre Lauren et Ligon (JJ Feild) n'aura pas duré très longtemps. Dans l'épisode 10, il lui avoue avoir volé sa pilule et elle décide de rompre avec lui. Une décision sage puisque (on vous le rappelle), le Dr Ligon est lui aussi un ancien addict.

Un départ à venir ?

Et si un médecin quittait l'hôpital ? C'est une possibilité. Le Dr Reynolds a pris la décision de quitter New York pour rejoindre sa petite amie Evie à San Francisco. Sauf qu'il n'a pas réussi à bien expliquer sa décision à Max. Va-t-il vraiment faire ses adieux ?

Des épreuves compliquées pour Iggy

La suite de la saison 2 ne sera pas facile pour Iggy (Tyler Labine). Après une séance de thérapie en compagnie de son mari Martin, il va être diagnostiqué comme souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique. "Il va prendre ça très sérieusement et il ne peut pas s'en empêcher, ça va le rendre parano (...) Il va un peu s'effondrer cette saison" a teasé son interprète.

Helen reste à New Amsterdam

Démise de ses fonctions, Helen ne va pas pour autant quitter l'hôpital puisqu'elle décide, en compagnie de Max, de continuer son activité. Ouf !