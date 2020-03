New Amsterdam saison 2 : un épisode sur une épidémie de grippe supprimé à cause du coronavirus

Un épisode lié à la grippe supprimé

Alors que certains créateurs de série regrettent de ne pas avoir pu terminer la post-production de leurs derniers épisodes avant l'arrivée du Covid-19 dans le monde, ceux de New Amsterdam viennent tout simplement de prendre la décision d'en supprimer un, pourtant monté et prêt à être diffusé, de leur programme.

Dans un communiqué adressé à Deadline, David Schulner - le papa de la fiction médicale, a révélé avoir mis de côté un épisode dont l'intrigue était centrée sur une épidémie de grippe : "Le monde a besoin de moins de fictions aujourd'hui et beaucoup plus de faits." Une décision surprenante ? Pas tant que ça. Le showrunner l'a ensuite ajouté, quand la réalité dépasse la fiction, cela peut engendrer plus de mal que de bien, "Parfois, ce que le miroir peut refléter est trop terrifiant à voir."

La réalité a dépassé la fiction

De façon plus précise, il a ainsi révélé que l'épisode en question aurait pu être associé à du mauvais goût ou raviver de mauvais souvenirs dans une telle période : "On montrait ce qu'il se passait quand notre hôpital avait besoin de monter des tentes sur le parking parce que tous les lits étaient occupés. Aujourd'hui, on se réveille avec des images de militaires qui montent des tentes afin de faire office de morgues de secours à l'extérieur de l'hôpital Bellevue alors que New York se prépare à une augmentation potentielle du nombre de victimes en raison de l'épidémie du coronavirus."

Par ailleurs, il est également à noter que le comédien Daniel Dae Kim - vu dans Lost ou Hawaii 5-0, a récemment annoncé être lui-même victime du coronavirus alors qu'il venait de rejoindre la série pour aider les médecins face à l'épidémie. Une ironie du sort qui ne doit bien évidemment pas faire rire David Schulner en ce moment...

Désormais, suite à l'annulation de cet épisode, NBC n'a plus qu'un seul épisode inédit à diffuser. Rendez-vous donc le 14 avril, aux USA, pour découvrir ce qui sera le final de cette saison 2. Heureusement que la série a été renouvelée pour 3 autres saisons...