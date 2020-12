New Amsterdam saison 3 : les premières infos sur la suite de la série

Après Good Doctor et Grey's Anatomy, c'est au tour de New Amsterdam de prendre fin sur TF1. Une fin de saison 2 un peu improvisée à cause du coronavirus. La série avait prévu un épisode sur une pandémie de grippe qui a été supprimé au dernier moment. Le tournage a ensuite dû être interrompu (le show est tourné à New York qui était le centre de la pandémie lors de la première vague aux USA). Heureusement, NBC qui diffuse New Amsterdam l'a déjà renouvelée pour une saison 3... et même pour une saison 4 ET une saison 5.

Le tournage a commencé

On ne sait pas pour l'instant à quelle date la saison 3 de New Amsterdam sera diffusée aux Etats-Unis mais ce sera en 2021. La chaîne n'a pour l'instant pas planifié le retour du show mais le tournage a débuté assez tardivement, à la fin du mois d'octobre. Les acteurs dont Ryan Eggold (Max), Tyler Labine (Iggy), Anupam Kher (Vijay) et Janet Montgomery (le Dr Bloom) ont tourné des vidéos qui ont été postées sur Twitter pour annoncer la bonne nouvelle aux internautes.