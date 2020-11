New Amsterdam saison 2 : Max et Helen, un couple impossible ? Le créateur se confie

On l'a remarqué dès les premiers épisodes de New Amsterdam, il y a des étincelles entre Max Goodwin (Ryan Eggold) et Helen Sharpe (Freema Agyeman). Les deux personnages sont maintenant célibataires suite à la mort tragique de Georgia dans l'épisode 1 de la saison 2. Pour le retour de la série sur TF1 ce mercredi, les deux médecins vont se retrouver en danger. Souvenez-vous, lors de la pause en février dernier, des détenues de Rikers étaient amenées à l'hôpital et l'une d'entre elles était menacée de mort car elle doit témoigner lors d'un procès. Max et Helen vont se retrouver eux aussi menacés et vont (évidemment) s'en sortir. Mais si vous n'attendez qu'une chose : qu'ils se mettent en couple, ça va être compliqué...

Le créateur pas forcément pour un couple Max/Helen

Comme nous l'avaient confié Ryan Eggold et Freema Agyeman en interview pour le lancement de New Amsterdam sur TF1, une histoire d'amour entre Max et Helen n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Un sentiment qui semble être partagé par David Schulner, créateur et showrunner de la série médicale qui est basée sur la vie d'un vrai médecin. Lors de la diffusion de la saison 2 de New Amsterdam à la télévision US, il s'était confié sur la relation entre les deux médecins et confié qu'un possible couple n'était pas vraiment prévu.

Mais pourquoi ? "Je pense qu'il a besoin d'elle plus que de n'importe qui dans sa vie. Et même s'il y avait un intérêt romantique ou ce genre de questions, est-ce qu'il voudrait vraiment risquer leur amitié au cas où ça ne fonctionnerait pas ? Pour moi, peu importe ce qu'il y a entre eux, c'est plus puissant qu'une relation amoureuse. C'est vraiment un cadeau d'avoir une personne dans sa vie qui vous soutient et qui vous connaît si bien" avait-il confié à TVLine.

Des nouveaux love-interest à venir

Si le couple Max/Helen n'est donc pas à l'ordre du jour, chacun va avoir droit à un nouveau love-interest. D'abord Max qui, dans la suite de la saison 2, va rencontrer une maman célibataire avec qui il va nouer des liens. Quant à Helen ? Un nouveau médecin qui débarquera dans le final de la saison 2 va se rapprocher d'elle.

La saison 2 de New Amsterdam est diffusée tous les mercredis sur TF1 dès 21h05.