New Amsterdam saison 2 : la mort de (SPOILER) a failli ne pas avoir lieu

Pour conclure sa saison 1, New Amsterdam a fait fort en matière de cliffhanger. Dans l'ultime épisode, Georgia (Lisa O'Hare) donnait naissance à sa fille Luna dans l'appartement qu'elle partage avec Max (Ryan Eggold). Alors qu'ils étaient transportés en ambulance vers l'hôpital avec Lauren Bloom (Janet Montgomery) et le Dr Sharpe (Freema Agyeman), un terrible accident avait lieu. On vous l'a dit, c'est Georgia qui va finalement mourir dans l'épisode 1 de la saison 2. Une mort prévue mais qui a failli ne jamais arriver !

Le créateur a failli changer d'avis

Dès le début de l'écriture de la saison 1 de New Amsterdam, les scénaristes et notamment le créateur David Schulner ont imaginé la mort de Georgia, la femme de Max. Pourtant, le destin du personnage a failli être très différent. Suite à la diffusion du final de la saison 1 aux Etats-Unis, le créateur de la série médicale s'était confié, expliquant qu'il a failli ne pas tuer Georgia ! "Pour être honnête, j'ai failli me dégonfler. J'ai appris à aimer Lisa O'Hare qui joue Georgia et son personnage. (..) Je suis tombé amoureux d'elle et je ne voulais plus le faire. On a essayé de trouver une autre fin." a-t-il avoué à Hollywood Life. C'est finalement l'un des producteurs puis la chaîne NBC qui diffuse la série qui lui ont fait entendre raison. "Ils m'ont dit : 'Tu te dégonfles. C'est une chose que tu as prévue depuis le début et que tu as planifiée'".

"J'ai toujours su que Blood et Sharpe s'en sortiraient"

Une chose est sûre : la possible mort du Dr Bloom ou du Dr Sharp n'ont jamais été prévues. "J'ai toujours su qu'elles s'en sortiraient. (...) Nous voulions trouver une façon d'impacter Max de la pire des façons. Malheureusement, c'est notre travail en tant que scénariste donc nous savions qu'il fallait que ce soit Georgia" ajoute-t-il. Si vous êtes fans de l'actrice, rassurez-vous : elle fait des apparitions pour quelques courtes scènes dans cette saison 2.