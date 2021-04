The Resident saison 4 : (SPOILER) sera-t-elle remplacée dans la suite ?

Les adieux s'enchaînent dans les séries médicales. Après un gros départ dans la saison 3 de New Amsterdam, c'est The Resident qui perd l'un des siens : dans l'épisode 10 de la saison 4, Mina Okafor, jouée par Shaunette Renée Wilson, a quitté Atlanta pour repartir au Nigeria, n'ayant pas pu obtenir un visa pour rester aux Etats-Unis. Un départ voulu par l'actrice qui a décidé de quitter le show après 4 ans. Mais ce départ laisse un vide à l'hôpital Chastain.

Qui pour remplacer Mina dans The Resident ?

Alors que Mina a quitté l'hôpital, la médecin va-t-elle être remplacée ? La réponse est non, ou en tout cas pas d'ici la fin de la saison 4 qui se terminera avec l'épisode 14. Andrew Chapman, producteur de The Resident, a confié qu'il n'y aura pas tout de suite de remplaçant ou de remplaçante suite au départ de Shaunette Renée Wilson. Au lieu de ça, deux personnages présentés dans la 4e saison vont prendre plus d'importance. Il s'agit de Billie, jouée par Jessica Lucas, et Leela, jouée par Anuja Joshi.

La première est une ancienne résidente de l'hôpital Chastain et amie de Nic (Emily VanCamp), qui avait été virée après une erreur médicale. Présentée dans l'épisode 6 de la saison 4, elle était en froid avec Conrad puis obtenait un poste suite au rachat de l'hôpital. Leela, elle, est une nouvelle interne qui a rejoint l'hôpital dans l'épisode 8. "Puisque nous savions que Mina partait assez tôt, l'une des choses que nous avons fait est de rechercher des gens pour rejoindre Chastain qui ne sont pas des remplaçants mais des additions au casting qui amènent de nouveaux éléments à la série." précise le producteur.