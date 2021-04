The Resident saison 4 : gros départ d'un médecin dans l'épisode 10, les raisons dévoilées

Décidément, les départs s'enchaînent dans les séries médicales. Après les adieux d'Alex Karev dans Grey's Anatomy et la mort de Melendez dans Good Doctor, c'est un personnage de New Amsterdam qui a fait ses adieux dans la saison 3, actuellement diffusée aux US. Et un départ en cache un autre : l'épisode 10 de la saison 4 de The Resident nous réservait une autre mauvaise surprise. Et ça va être dur de s'en remettre.

Mina quitte The Resident

Eh oui, vous avez bien lu : Mina Okafor ne sera plus au programme de The Resident dans la suite de la série. Dans la saison 4, actuellement diffusée sur FOX outre-Atlantique, la médecin dévoilait qu'elle avait un problème de visa et devait quitter les Etats-Unis. L'épisode 10 de la saison 4 marquait sa dernière apparition à l'écran : Mina quittait définitivement Atlanta pour repartir vivre au Nigeria, mettant ainsi fin à son histoire d'amour avec AJ (Malcolm-Jamal Warner), entamée au début de la saison.