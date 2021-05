NCIS saison 19 : Mark Harmon sera de retour, mais Gibbs bientôt tué dans la série ?

La nouvelle a été confirmée cette semaine, l'épisode 16 de la saison 18 de NCIS était le dernier avec Emily Wickersham. L'interprète de Bishop l'a en effet annoncé sur Instagram, elle a pris la décision de quitter la série, ce qui explique la fin ouverte imaginée par les scénaristes durant ce final.

Mark Harmon de retour, mais...

Et du côté de Mark Harmon ? Vous pouvez souffler, le comédien sera bien présent dans la future saison 19, attendue à la rentrée sur CBS aux USA. "Avec Mark, on prend les choses année par année" a rappelé Kelly Kahl, la présidente de CBS Entertainment, en référence aux récentes rumeurs de départ de l'interprète de Gibbs, avant d'ajouter, "Nous serons heureux de l'avoir avec nous aussi longtemps qu'il souhaitera être ici".

Toutefois, elle l'a confessé, sa présence à l'écran sera fortement réduite l'an prochain. Et si elle n'a pas été capable d'annoncer à Deadline le nombre exact d'épisodes auxquels participera Mark Harmon [pour rappel, l'acteur voulait quitter la série, mais il a finalement accepté de revenir à temps partiel en apprenant que son départ entraînerait la fin de NCIS et mettrait donc les équipes au chômage], Kelly Kahl s'est tout de même voulue rassurante. Selon elle, la série saura rester pertinente même sans son leader, "Rien que dans cette saison 18, son importance a pu être plus légère dans quelques épisodes".

Gibbs aurait-il dû mourir cette année ?

Par ailleurs, une question se pose aujourd'hui. On le sait, Mark Harmon a trouvé un accord avec la production une fois le tournage terminé. Or, on a pu le découvrir dans le final de la saison 18, Gibbs a échappé de peu à la mort dans les dernières minutes. Et pour cause, alors qu'il partait en voyage sur son nouveau bateau, celui-ci a mystérieusement explosé.

Heureusement, le mentor de McGee a finalement survécu et pu rejoindre la terre à la nage, mais on est tout de même en droit de se demander si cette scène aurait pu être montée différemment dans le cas où le comédien aurait refusé de revenir pour une saison 19. Oui, on ne sait pas pourquoi, mais on sent que les créateurs étaient prêts à tuer Gibbs afin d'expliquer son absence des futures intrigues... De quoi craindre le pire pour lui l'année prochaine ? Ou l'année d'après ? On peut s'y préparer.

Quoi qu'il en soit, cet "accident" devrait au moins permettre aux scénaristes de légitimer le retrait de Gibbs durant plusieurs épisodes de la saison 19. Après tout, on peut facilement imaginer qu'il se reposera et récupérera hors-caméras, avant de revenir pour enquêter sur cette explosion.