Blacklist saison 8 : Megan Boone (Elizabeth Keen) quitte la série

Les départs s'enchaînent dans les séries en 2021. Après celui de Regé-Jean Page qui ne reviendra pas dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ou bien de Jesse Williams qui quitte Grey's Anatomy, c'est un autre série américaine qui est touchée.

Megan Boone quitte Blacklist

Actrice principale de Blacklist depuis les débuts de la série en 2013, Megan Boone ne sera plus présente pour la saison 9, prévue pour la saison 2021/2022 sur la chaîne NBC aux US (en France, Blacklist est disponible sur TF1 et sur Netflix). Selon Deadline, celle qui jouait Elizabeth Keen, surnommée Liz, a décidé de quitter le show avec James Spader et fera sa dernière apparition dans le final de la saison 8 qui sera diffusé le 23 juin prochain aux Etats-Unis.

Un départ prévu depuis longtemps

Un départ qui, au final, n'est pas si étonnant pour les fans de la série. L'actrice était absente de huit épisodes de la saison 8 de Blacklist, pour raisons personnelles. Selon Deadline, le départ de la star aurait été décidé il y a un moment, en tout cas avant le renouvellement pour une saison 9, annoncé en janvier dernier. Ce départ aurait été une décision mutuelle entre l'actrice et les producteurs.