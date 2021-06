Blacklist saison 8 : qui est Raymond Reddington ? La vérité ENFIN révélée dans le final ?

C'est un secret qui dure tellement que ça nous énerve un peu... Depuis les débuts de Blacklist, la série garde le suspense sur l'identité de Raymond Reddington. Et ce ne sont pas les fausses révélations qui manquent. Le show nous a fait croire que Red était le père de Liz dans la saison 4 avant de révéler dans la saison 6 qu'il s'agissait en fait d'un imposteur. Mais depuis des mois, les téléspectateurs ont une théorie sur la question... qui pourrait bien avoir été confirmée dans le dernier épisode.

Mais qui est Raymond Reddington ?

Comme nous, vous continuez peut-être Blacklist rien que pour savoir la fin de l'histoire et découvrir qui est vraiment Red depuis tout ce temps. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on s'en rapproche même si ça prend du temps. Mais le dernier épisode de la saison 8 pourrait bien enfin avoir donné des réponses, même si l'identité du personnage joué par James Spader n'a pas clairement été dévoilée. Les indices des derniers épisodes laissent cependant croire que Raymond Reddington serait en fait Katarina Rostova, la mère de Liz. Une théorie qui circule depuis déjà un moment chez les fans.

Dans les deux derniers épisodes de la saison, qui étaient les derniers pour Megan Boone qui a décidé de quitter la série, Liz a découvert comment Katarina (jouée par Lotte Verbeek dans les flashbacks) est devenue une espionne et s'est mise en couple avec son père, le vrai Raymond Reddington. Liz apprenait aussi que Katarina Rostova (qu'elle pensait morte) était en fait bien vivante et pour cause : la Katarina Rostova vue dans la série (jouée par Laila Robins) n'était pas la vraie Katarina (on espère que vous suivez toujours). On apprenait aussi que le Red que l'on connaît n'était en fait qu'une identité construite par la vraie Katarina pour protéger Liz. Ce qui laisse clairement penser que Red = Katarina.

Quelle fin pour Liz avec le départ de Megan Boone ?

Alors qu'on pensait que Liz (et nous par la même occasion) allait enfin découvrir la vérité, un drame se produisait : Elizabeth était visée par Vandyke (Lukas Hassel) et se prenait une balle en pleine poitrine avant de mourir. Eh oui, Liz ne connaîtra en fait jamais la vérité puisque les scénaristes ont fait mourir le personnage afin de permettre à Megan Boone de quitter la série. Tragique. Les flashbacks juste avant la mort de Liz laissaient clairement entendre que Red et Katarina étaient la même personne puisqu'on pouvait voir Katarina embrasser Liz sur le front alors qu'elle était bébé puis voir Red faire le même geste alors que Liz mourrait.

Les téléspectateurs devront quand même encore patienter pour connaître le fin mot de l'histoire. Blacklist est déjà renouvelée pour une saison 9 et l'histoire de Red n'est donc pas encore terminée. TROP DE SUSPENSE !