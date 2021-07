Charmed saison 3 : Madeleine Mantock (Macy) quitte la série

L'histoire se répète pour Charmed. Dans la série originale diffusée entre 1998 et 2006 aux Etats-Unis, Shannen Doherty alias Prue Halliwell quittait la série à la fin de la saison 3 après la fin tragique de son personnage. Dans la saison 4, elle était remplacée par Rose McGowan dans le rôle de Paige Matthews, la demi-soeur de Phoebe (Alyssa Milano) et Piper (Holly Marie Combs). Coïncidence, le reboot qui avait été très critiqué par les actrices de la série originale va aussi devoir dire adieu à l'une de ses actrices.

Madeleine Mantock annonce son départ de Charmed

C'est via un communiqué de presse publié par TVLine que Madeleine Mantock qui jouait Macy depuis les débuts du reboot de Charmed a annoncé son départ de la série ce lundi 19 juillet 2021, à quelques jours de la diffusion du final de la saison 3 outre-Atlantique. L'actrice n'a pas dévoilé les raisons de son départ qui semble tout de même être une décision de sa part. "Jouer Macy dans Charmed ces trois dernières saisons a été un immense privilège et j'ai adoré travailler avec nos producteurs fantastiques, notre équipe créative, les acteurs et l'équipe technique. Je suis incroyablement reconnaissante à la CW et à CBS Studios pour ce temps passé sur la série et pour m'avoir brillamment soutenue dans ma décision difficile de partir. Un grand merci à nos fans qui peuvent s'attendre à une spectaculaire saison 4" a déclaré la star.

Les showrunners de Charmed, Liz Kruger et Craig Shapiro, ont également réagi au départ de l'actrice, indiquant qu'elle pouvait revenir à tout moment. "Nous lui souhaitons le meilleur et la porte est toujours ouverte pour une visite de Macy, d'une façon ou d'une autre" ont-ils déclaré. C'est donc dans le final de la saison 3 que Macy fera ses adieux. Reste à savoir comment Macy quittera la série. S'agira-t-il d'un départ mortel ? Mais surtout Mel (Melonie Diaz) et Maggie (Sarah Jeffery) vont-elles découvrir qu'elles ont une autre soeur cachée ? Que va devenir le Pouvoir des Trois et Harry (joué par Rupert Evans qui sera bientôt au casting de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton) qui était le love-interest de Macy ?

Des départs en séries

Le départ de Madeleine Mantock de Charmed s'ajoute à la longue liste des acteurs ayant décidé de quitter leurs séries en 2021. Parmi les départs les plus inattendus, on retrouve celui de Regé-Jean Page qui a abandonné son rôle de Simon avant la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ou bien les adieux de Jesse Williams à Grey's Anatomy.