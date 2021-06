Good Doctor saison 4 : Antonia Thomas (Claire) annonce son départ de la série

La semaine vient tout juste de débuter, mais on a déjà le droit à la plus mauvaise des nouvelles. Ce lundi 7 juin 2021, l'actrice Antonia Thomas a en effet profité d'une interview accordée au site américain Deadline pour annoncer son départ de The Good Doctor, alors même qu'une saison 5 a récemment été commandée.

Présente au casting de la série médicale depuis ses débuts, la comédienne fera donc ses adieux à Claire Browne (son personnage) et aux téléspectateurs lors du dernier épisode de la saison 4, qui sera diffusé ce soir-même sur ABC aux USA.

Antonia Thomas annonce son départ de Good Doctor

Une décision "qui a été très, très difficile" à prendre pour Antonia Thomas, mais qui dans le même temps était nécessaire pour le bien de sa carrière, "Je viens d'un système britannique où lorsque vous jouez un personnage, vous filmez pendant 2/3 saisons car elles ne sont composées que de 6 épisodes, et puis vous pouvez ensuite faire autre chose."

Aussi, "après avoir dédié 4 ans à Claire et à son aventure, et après l'avoir véritablement explorée", l'actrice a ressenti le besoin d'ouvrir la porte à de nouveaux défis afin de ne pas bloquer sa créativité, "Je me sens désormais prête à tenter quelque chose de nouveau".

Une héroïne suffisamment explorée

Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, ce départ n'est donc pas lié aux différents scénarios sombres, lourds et pessimistes dédiés à son personnage, qui nous ont parfois fait nous poser des questions sur le sadisme des auteurs. Antonia Thomas l'a au contraire assuré, elle n'aurait pas pu rêver d'un meilleur personnage, "Elle a été une héroïne absolument incroyable à explorer, avec tellement de couches, une complexité, des fêlures... C'est le genre de personnage que n'importe quelle actrice rêve de jouer".

Néanmoins, elle ne l'a pas caché, son envie a coïncidé avec sa peur de faire la saison de trop pour la médecin. Après tout ce qu'a déjà vécu Claire, elle n'arrivait plus à se projeter, "A mon sens, je suis arrivée à un point où j'ai vraiment la sensation que nous avons atteint la limite des différentes choses possibles que Claire pourrait traverser".

Et quand on sait que les créateurs ont accepté son départ malgré les deux années restantes sur son contrat, on peut légitimement penser qu'ils étaient sur la même longueur d'ondes. Reste désormais à savoir quel personnage prendra son rôle de souffre-douleur chez les scénaristes...