Chesapeake Shores saison 5 : Jesse Metcalfe quitte la série, il explique les raisons de son départ

Chesapeake Shores : Jesse Metcalfe se confie sur son départ

La série Chesapeake Shores qui suit les aventures de Trace Riley (Jesse Metcalfe) et Abby O'Brien (Meghan Ory), est dispo sur Netflix et la saison 5 est diffusée en US+24. Mais les fans ont été choqués et déçus de découvrir que Jesse Metcalfe quitte la série. L'interprète de John Rowland, le jardiner et amant de Gaby (Eva Longoria) dans Desperate Housewives a expliqué les raisons de son départ à ET Online. L'acteur a expliqué qu'il a décidé de partir à cause du retard de la production à cause de la pandémie de coronavirus, des changements créatifs et de son envie de créer un nouveau chapitre dans sa carrière.

"Personne n'a vu venir cette décision de quitter Chesapeake, mais parfois les décisions les plus difficiles sont les meilleures à prendre et celles qui vous font le plus grandir" a expliqué Jesse Metcalfe, qui est pour un reboot de Desperate Housewives, "Je pense que c'est l'une de ces décisions".

"C'était un voyage extraordinaire" a assuré l'acteur qui quitte Chesapeake Shores. "Je suis très reconnaissant à Hallmark pour cette opportunité, mais aussi pour le respect qu'ils m'ont accordé tout au long du processus de création. Ils m'ont vraiment permis de m'approprier le personnage de Trace Riley et de développer cette intrigue d'une manière qui, je pense, me convenait vraiment, et j'ai été très épanouie sur le plan créatif pendant 4 saisons. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait rien d'autre que je pouvais faire avec le personnage" a-t-il indiqué.

"Je sentais simplement qu'il était temps de tourner la page"

Le comédien a aussi eu du mal avec le changement de showrunner, le nouveau étant Phoef Sutton. "Et nous sommes passés par 3 showrunners en 5 saisons de série. Apprendre à connaître un nouveau showrunner et créer une relation de travail avec une nouvelle personne n'était pas nécessairement quelque chose que je voulais faire" a ajouté Jesse Metcalfe, "la pandémie a frappé et Phoef et son équipe de scénaristes ont eu beaucoup de temps pour élaborer la saison 5, mais malheureusement je n'ai jamais eu de nouvelles de qui que ce soit du côté de la production et j'ai donc reçu les premiers épisodes en retard. Cette relation créative n'a pas vraiment été établie cette fois-ci".

Sans oublier son envie de changer au niveau de sa carrière : "Je sentais simplement qu'il était temps de tourner la page et de commencer le prochain chapitre de ma carrière. Je voulais absolument poursuivre ma carrière cinématographique de manière plus ciblée et trouver un nouveau défi. Je suis très fière du travail que j'ai accompli sur Chesapeake et très fière d'avoir fait partie d'une grande équipe. Je souhaite à tout le monde beaucoup de succès pour la saison 5 et au-delà, mais j'avais l'impression que mon temps sur la série était terminé".

"Trace n'est pas mort. Ce n'est pas la fin pour Trace"

Et Jesse Metcalfe espère que malgré son départ, les fans de Chesapeake Shores continueront de regarder la série. "Je pense donc que les fans ont été très surpris, mais je fais confiance à Phoef Sutton, notre nouveau showrunner, à l'équipe d'écriture et à Dan Paulson Productions pour honorer la relation entre Trace et Abby et pour envoyer Trace d'une manière digne du personnage qui a été établi au cours des quatre saisons précédentes. Espérons que les fans seront satisfaits de cela" a-t-il déclaré, "Je souhaite évidemment beaucoup de succès à mes anciens et aux nouveaux membres du casting".

Et concernant son personnage dans Chesapeake Shores, Jesse Metcalfe a expliqué : "Trace n'est pas mort. Ce n'est pas la fin pour Trace. Il peut toujours revenir à Chesapeake Shores. C'est possible. Je n'ai certainement pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense que dans l'immédiat, j'espère que les fans apprécieront la saison 5".

Attention spoilers, ne lisez pas la suite si vous n'avez pas vu les épisodes 1 et 2 de la saison 5 !

Comment part Trace, le perso incarné par Jesse Metcalfe ? Trace a vendu la moitié de The Bridge à Mick car il a décidé qu'il était temps de quitter Chesapeake Shores pour "un nouveau départ". Lors de sa soirée d'adieu au Bridge, Trace explique à la famille O'Brien qu'il reviendrait tout de suite, mais Abby sait qu'il "n'aime pas les adieux". Trace ne sait pas encore où il va, ni ce qu'il compte faire à l'avenir. Mais il explique dans l'épisode 2 de la saison 5 les raisons de son départ. Quelque chose lui manquait et il a essayé de le combler avec la musique, puis avec Abby. Mais maintenant, il a besoin de se retrouver lui-même, de trouver sa propre voie.