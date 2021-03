Desperate Housewives bientôt un reboot ? Jesse Metcalfe réagit, et il est plus que chaud !

L'acteur avoue qu'il pensait que son personnage John Rowland irait plus loin dans la série

Depuis qu'il ne joue plus dans Desperate Housewives, Jesse Metcalfe s'est métamorphosé et a continué sa carrière de comédien. Il est au casting principal de la série Chesapeake Shores (dispo sur Netflix), avait tourné dans le reboot de Dallas en 2012, était à l'affiche du film d'action Hard Kill avec Bruce Willis, a été vu dans plusieurs téléfilms de Noël ou encore plus récemment, a incarné un ex policier dans la série de téléfilms L'île aux mystères (Martha's Vineyard Mysteries en VO).

Jesse Metcalfe a même avoué qu'il pensait que l'histoire de John aurait pu continuer dans Desperate Housewives. "À la télévision, il n'y a pas de fin de route pour un personnage, sauf si le créateur décide que c'est la fin de la route" a-t-il expliqué, "Donc je pense que les possibilités vraiment à la télévision sont infinies. Je pense qu'il aurait pu être incorporé dans la vie du quartier. J'aurais vraiment voulu qu'il reste dans le coin un peu plus longtemps".

Il a ajouté : "Quand j'ai eu l'opportunité de faire partie de Desperate Housewives, je n'ai jamais pensé qu'elle atteindrait ce type de statut. Je pense que c'est super cool", "les gens vont probablement toujours faire référence à Desperate Housewives parce que c'est tellement bien fait".