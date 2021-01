Desperate Housewives de retour ? Marcia Cross (Bree Van de Camp) réagit à la rumeur de suite

Marcia Cross, qui incarnait Bree, a vu le tweet puisqu'elle a été taguée par l'internaute, comme les trois autres actrices du casting principal de Desperate Housewives. La star a donc réagi à la rumeur en démentant le retour de la série à succès. "Première nouvelle pour moi" a-t-elle répondu, prouvant ainsi qu'elle n'aurait donc pas du tout entendu parler de ce supposé projet de suite. La seule fois où les fans pourront revoir Wisteria Lane (faux quartier qui se trouve à Universal Studios Hollywood en Californie), ce sera donc dans la saison 2 de la série Mes premières fois, sur Netflix, dont l'intrigue se passe dans le même studio.

Teri Hatcher et Eva Longoria aimeraient reprendre leurs rôles

Même si Marcia Cross a démenti la rumeur de retour de Desperate Housewives, les fans ne sont pas les seuls à espérer une suite ou un reboot. Teri Hatcher, qui jouait Susan, rêve du retour de la série. En 2018, elle avait confié dans l'émission anglaise Loose Women : "Je serais la première personne (à dire oui à un retour de Desperate Housewives, ndlr). Je n'ai jamais souhaité que la série s'arrête. J'aime ces personnages".

Pareil pour Eva Longoria, alias Gabrielle, qui dirait oui. Elle avait assuré au magazine NewBeauty en 2017 : "Un retour de la série ? J'espère. J'aime cette série, elle me manque tous les jours. Ça me manque d'être Gaby, d'être sur les plateaux. Tout me manque concernant la série". Mais c'est le créateur Marc Cherry qui n'envisagerait pas une suite pour son show.