Why Women Kill saison 2 : deux nouveaux acteurs au casting, premières infos sur la suite

Why Women Kill saison 2 : deux nouveaux noms au casting

Pendant le confinement, la saison 1 de Why Women Kill sur M6 avait bien occupé nos soirées. Les histoires de Beth Ann (Ginnifer Goodwin), Simone (Lucy Liu) et Taylor (Kirby Howell Baptiste) avaient passionné tellement de personnes que CBS All Access a commandé une saison 2 qui sera cependant très différente. Le créateur Marc Cherry, à qui on doit aussi Desperate Housewives et Devious Maids, avait confié que des acteurs de la saison 1 pourrait revenir même si rien n'a été annoncé pour le moment.

En attendant, ce sont deux nouveaux acteurs qui ont été annoncés au casting : Allison Tolman et Nick Frost. Allison Tolman est la star de la série Emergence, mais est aussi connue pour son personnage d'officier de police (Molly Solverson) dans la série Fargo, ainsi que pour son rôle récurrent dans la série Good Girls avec Christina Hendricks, Retta et Mae Whitman. De son côté, Nick Frost a joué dans les films Tomb Raider avec Alicia Vikander et Le Chasseur et la Reine des glaces avec Kristen Stewart, ainsi que dans la série Sick Note avec Rupert Grint.

Voilà les rôles qu'ils joueront

Mais qui joueront-ils dans la saison 2 de Why Women Kill ? Allison Tolman et Nick Frost incarneront respectivement Alma et Bertram, un couple marié qui vit en 1949. Alma est une femme au foyer timide, qui reste optimiste et rêve de marier sa fille. Mais son monde s'effondre le jour où elle découvre le terrible hobby secret de son mari...