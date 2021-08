The Resident saison 5 : Emily VanCamp (Nic) quitte la série

Les départs s'enchaînent dans The Resident. Dans la saison 4, c'est Shaunette Renée Wilson alias Mina Okafor qui a quitté la série, un départ voulu par l'actrice. On apprenait aussi en mai que Morris Chestnut qui jouait le Dr Cain sera moins présent dans la suite de la série médicale, en partie parce qu'il participera à une nouvelle série, Our Kind of People, également diffusée sur la FOX. Mais on n'avait pas vraiment vu ce nouveau départ venir.

Emily VanCamp ne reviendra pas pour la saison 5 de The Resident

Comme l'a annoncé le site de TVLine, la saison 5 de The Resident se fera sans Emily VanCamp qui jouait l'infirmière Nic Nevin depuis les débuts de la série. L'actrice révélée dans Revenge et vue aussi dans Falcon et le Soldat de l'hiver ne devrait pas revenir dans la série dans les premiers épisodes de la 5e saison et son absence sera donc expliquée sans nouvelle apparition. Quant aux raisons de ce départ ? Elles restent floues pour le moment. La semaine dernière, Emily VanCamp a annoncé à ses fans être devenue maman d'une petite fille avec son mari Joshua Bowman, une annonce surprise puisqu'elle n'avait pas dévoilé être enceinte.

Que va-t-il se passer pour Nic ?

Alors, comment The Resident va-t-elle expliquer le départ de Nic, la femme de Conrad (Matt Czuchry) ? Pour l'instant, difficile à dire d'autant plus que la saison 4 se terminait bien pour elle.