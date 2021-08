Emily VanCamp (The Resident) maman : naissance de son premier enfant avec Joshua Bowman

Un couple soudé

Une nouvelle étape qui fait le bonheur d'Emily VanCamp, qui expliquait récemment à People avoir parfaitement vécu les périodes de confinement causées par l'épidémie de Covid-19. La raison ? Cela lui a tout simplement permis de se rapprocher davantage de Joshua Bowman, son mari, avec qui elle est en couple depuis 2011.

"Je crois que l'on n'avait jamais passé autant de temps ensemble en 10 ans de relation. On a réellement découvert ce que c'était que d'être à deux tout le temps, en bien et en mal", révélait l'actrice, heureuse d'avoir traversé ce moment au côté de son compagnon, rencontré sur le tournage de la série Revenge, "Je pense que cette période a mis à rudes épreuves de nombreux couples et je trouve que nous sommes vraiment chanceux de nous avoir l'un et l'autre". Et vous l'aurez compris, ces "retrouvailles" ont donc visiblement motivé le couple à passer à l'étape supérieure avec ce bébé. Félicitations à eux.

Quelle conséquence pour The Resident ?

Enfin, pour ceux qui s'interrogent sur les conséquences de ce bébé sur son rôle dans The Resident, on a déjà la réponse. ATTENTION SPOILERS DANS CE QUI VA SUIVRE. Lors du final de la saison 4, la grossesse d'Emily VanCamp (encore secrète à ce moment-là) était intégrée à l'intrigue, puisque Vic annonçait à Conrad être enceinte de leur premier enfant.