Scarlett Johansson maman d'un 2ème enfant : son mari Colin Jost dévoile le sexe et le prénom du bébé

Scarlett Johansson a accouché, Colin Jost dévoile le sexe et le prénom du bébé

C'est officiel, Scarlett Johansson est devenue maman de son 2ème enfant. Son mari Colin Jost, humoriste, acteur et scénariste du Saturday Night Live, aurait lancé "Nous allons avoir un bébé, c'est excitant" il y a quelques jours lors d'un show de stand-up dans le Connecticut, aux Etats-Unis. Et depuis, le père du bébé a confirmé que sa femme, l'actrice Scarlett Johansson (Lost in Translation, Match Point, Marriage Story, Her, Lucy, Ghost in the Shell), a accouché de leur premier enfant ensemble.

Ce 18 août 2021, Marcel Pariseau, l'agent à de la comédienne a aussi officialisé la naissance à People, sans préciser la date de l'accouchement. Et c'est sur Instagram que Colin Jost a de son côté confirmé être devenu père. Dans son post, il a même révélé le sexe du bébé et son prénom : "Ok ok, on a eu un bébé. Son prénom est Cosmo. Nous l'aimons de tout notre coeur".