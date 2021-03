Scarlett Johansson : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur l'actrice

4. Elle a fait ses débuts à 9 ans

Scarlett Johansson a toujours été passionnée par la comédie et elle a débuté très tôt ! Elle a tenu son premier rôle à 9 ans dans une pièce de théâtre avec Ethan Hawke. Elle n'avait qu'un tout petit rôle mais ce tremplin lui a permis de faire ensuite ses débuts au cinéma dans le film L'Irrésistible North sorti en 1994. Malgré sa carrière naissante, elle a été recalée de la célèbre école de comédie Tisch School of the Arts (où ont étudié Anne Hathaway, Spike Lee ou encore Martin Scorsese). Une chose qui ne l'a pas empêchée de se faire un nom puisque son rôle dans Lost in Translation, en 2003, l'a révélée plus largement au grand public.

5. Elle a sorti deux albums

En plus d'être une comédienne acclamée, Scarlett Johansson a aussi une passion... pour la musique ! Elle a sorti son premier album, "Anywhere I Lay My Head" en 2008 et a sorti un second opus l'année suivante. La star a également publié quatre EP mais le succès n'a cependant pas forcément été au rendez-vous.