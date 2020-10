Scarlett Johansson et Colin Jost mariés : leur annonce pour la bonne cause

Scarlett Johansson a de quoi avoir le sourire malgré la situation sanitaire compliquée. Après son mariage avec Ryan Reynolds puis avec le français Romain Dauriac avec qui elle a une fille, Rose, née en septembre 2014, celle qui incarne Natasha Romanoff aka Black Widow du côté de Marvel a retrouvé l'amour. Depuis 2017, elle est en couple avec Colin Jost, écrivain et comédien, avec qui elle s'est fiancée en mai 2019. La pandémie ne les a pas empêché de se passer la bague au doigt !

Scarlett Johansson et Colin Jost se sont dit oui

C'est le week-end dernier que Scarlett Johansson, 35 ans, et Colin Jost, 38 ans, se sont dit "je le veux". Selon les premières infos, les deux amoureux se seraient unis lors d'une cérémonie intime, entourés de leur famille et de leurs proches, le tout en respectant les règles de sécurité pour lutter contre le coronavirus. Mais ce ne sont en fait pas les deux amoureux qui ont annoncé la bonne nouvelle via leurs agents ou les réseaux sociaux.

Une annonce pour la bonne cause

Pour annoncer leur mariage, Scarlett Johansson et Colin Jost se sont associés à Meals On Wheels America, une association qui vient en aide aux personnes âgées démunies en leur livrant des repas et en leur permettant ainsi de garder un lien social avec le monde extérieur. C'est donc le compte Instagram de l'association qui a annoncé la nouvelle de leur mariage. "Leur souhait de mariage est d'aider à faire bouger les choses pour les personnes adultes âgées et vulnérables durant cette période difficile en soutenant @mealsonwheelsameric. S'il vous plaît, considérez un don pour célébrer le couple" a posté l'asso. Si vous voulez faire un geste, rendez-vous sur le site de Meals On Wheels America.