Black Widow : Florence Pugh nouvelle Natasha, Scarlett Johansson "passera le flambeau" dans le MCU

Repoussée plusieurs fois suite à l'épidémie de Covid-19, c'est le 28 octobre 2020 que la sortie de Black Widow est actuellement programmée par Marvel. Premier film solo centré sur l'héroïne incarnée par Scarlettt Johansson, celui-ci est déjà décrit par Cate Shortland (la réalisatrice) comme un immanquable pour tous les fans du MCU.

Une vraie conclusion pour Natasha

Premièrement, cette aventure - qui nous ramènera dans le passé de Natasha, permettra au public de faire le deuil de ce personnage emblématique des premières phases. Auprès de Empire, Cate Shortland a en effet révélé, "Après Endgame, les fans étaient en colère de voir que Natasha n'avait pas eu le droit à ses funérailles. Quand j'en ai parlé à Scarlett, elle m'a dit que de toute façon Nathasa n'aurait pas voulu de cette cérémonie. Elle était trop discrète et les gens ne la connaissaient pas assez". Aussi, avec cette aventure inédite, tout a été fait pour consoler les fans et préserver l'image de l'héroïne, "Donc ce que l'on a fait à travers ce film, c'est de mettre en scène la douleur de chacun sans pour autant se perdre dans une grande effusion publique. Et je pense que c'est la fin parfaite pour elle." Bref, préparez vos mouchoirs.

L'introduction d'une héroïne

Autre raison de ne surtout pas passer à côté de ce film solo, il préparera le futur. Là où Black Widow arrive bien trop tard dans l'histoire du MCU (attendre que Natasha meurt pour lui accorder son propre film, c'est incroyablement cynique), les producteurs et Scarlett Johansson l'ont néanmoins imaginé pour faire vivre l'héritage de ce personnage. Comment ? En préparant sa relève avec Florence Pugh.

"On ne savait pas à quel point Florence Pugh allait être excellente. On savait qu'elle serait géniale, mais pas à ce point" a révélé Cate Shortland. De fait, il a été plus facile pour tout le monde de lui ouvrir la porte de la nouvelle phase de Marvel, "Scarlett a été tellement classe en disant, 'Oh, je lui passe le flambeau'. Ce film va poser les bases d'une nouvelle histoire centrée sur une nouvelle héroïne."

Reste désormais à savoir comment sera légitimée l'absence de Yelena Belova (Florence Pugh) entre ce film Black Widow et tous les événements liés à Avengers Infinite War et Endgame, puis son intégration auprès des héros habituels.