The Resident saison 4 : départ, nouveau couple et nouveaux personnages... les premières infos

Le final de la saison 3 de The Resident a failli être différent : l'épisode 20 diffusé ce mercredi sur TF1 ne devait pas être le dernier mais, suite à l'interruption des tournages à cause de la pandémie de Covid-19, la production a dû improviser. Par chance, la chaîne FOX qui diffuse la série aux US a commandé une saison 4 et on vous prévient, elle sera remplie de surprises.

La Covid s'invite

Comme toutes les séries médicales, The Resident va évidemment traiter de la Covid-19. Mais la série n'a pas pris le parti d'inclure la pandémie dans son intrigue à long terme, comme l'a fait Grey's Anatomy. Au lieu de ça, la saison 4 débute sur un épisode dédié à la pandémie. L'hôpital Chastain va être touché de plein fouet et l'une des infirmières sera infectée. Mais c'est Devon (Manish Dayal) qui sera principalement impacté puisque son père va mourir de la Covid-19. Une intrigue émouvante pour le médecin.

Un nouveau couple et une évolution pour Nic et Conrad

Si vous attendiez avec impatience de voir Mina (Shaunette Renée Wilson) et AJ (Malcolm-Jamal Warner) en couple, on a une bonne nouvelle : les deux personnages vont bien se déclarer leurs sentiments dès l'épisode 1 de la saison 4. Enfin ! Côté couples, il y aura aussi de l'évolution pour Nic (Emily VanCamp) et Conrad (Matt Czuchry). Ils vont se marier... et attendre leur premier enfant. Il y aura quelques drames aussi mais le duo sera plus uni que jamais.

Un gros départ à venir

Notre coeur va aussi se briser dans la saison 4 de The Resident. Et pour cause, un médecin va quitter l'hôpital et il s'agit de... Mina. Shaunette Renée Wilson a décidé de raccrocher la blouse et c'est donc dans l'épisode 10 que la chirurgienne va faire ses adieux.