The Resident saison 4 : Conrad Ricamora (Murder) rejoint le casting

Contrairement à Good Doctor ou Grey's Anatomy dont les saisons 4 et 17 reviendront en novembre à la télévision américaine, The Resident prend son temps. La saison 4 de la série médicale avec Matt Czuchry, Emily VanCamp et Manish Dayal n'arrivera qu'en 2021 sur la FOX aux USA (la saison 3 est actuellement diffusée sur MyWarner). On sait déjà que cette suite va intégrer la pandémie de coronavirus et, évidemment, il y aura quelques nouveaux personnages !

Conrad Ricamora de hackeur à chirurgien

How to Get Away with Murder (ou tout simplement Murder pour faire plus court) a pris fin en mai dernier aux Etats-Unis mais l'une des stars du show n'a pas perdu de temps pour retrouver un nouveau rôle. Conrad Ricamora aka le hackeur et chéri de Connor, Oliver, vient de rejoindre le casting de la saison 4 de The Resident. Il jouera le rôle du Dr Jake Wong, un chirurgien spécialisé dans l'esthétique. La présentation du personnage précise que Jake est gay et que, quand il n'opère pas, il aime chanter et écrire des chansons.

Mais ce n'est pas tout : Jake Wong aura aussi un lien avec le Dr Bell (Bruce Greenwood) : il s'agit de son ancien beau-fils. Le Dr Bell a été marié à la mère de Jake et, suite à leur divorce, la relation entre Bell et Jake est très tendue. Conrad Ricamora tiendra un rôle récurrent dans la nouvelle saison de The Resident, c'est-à-dire qu'on devrait le retrouver dans plusieurs épisodes. On a hâte !