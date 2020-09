The Resident saison 3 : l'identité du mort, un nouveau... tout ce qu'il faut savoir sur la suite

Le passé d'AJ révélé

Arrivé à la fin de la saison 1, AJ (Malcolm-Jamal Warner) va encore plus se dévoiler dans la saison 3 de The Resident et non, ça n'aura pas à voir avec un possible rapprochement avec Mina (Shaunette Renée Wilson). Dans la suite de la série, on va en découvrir plus sur son passé et notamment sur sa famille. On le sait, le chirurgien a été adopté et il va retrouver la trace de ses parents biologiques.

Devon retrouve l'amour

Julian (Jenna Dewan) ne sera pas de retour dans The Resident mais Devon (Manish Dayal) va bien retrouver l'amour avec... une patiente. C'est dans l'épisode 9 que Nadine (Shazi Raja) va faire sa première apparition mais elle ne sera pas une simple patiente puisqu'elle va dévoiler être une princesse ! De quoi compliquer son histoire d'amour naissante avec Devon...

Une intrigue qui rappelle le coronavirus

La fin de la saison 3 de The Resident va vous rappeler la réalité et pourtant, cette intrigue a été conçue avant la pandémie de coronavirus : à partir de l'épisode 18, un virus va se propager à l'hôpital et mettre en danger patients et médecins. A savoir que la Covid-19 (le vrai virus cette fois) sera aussi au programme de la saison 4, en cours de préparation par la chaîne FOX qui diffuse la série aux USA.

Les épisodes déjà disponibles en France

Si vous ne voulez pas attendre la diffusion sur TF1, sachez que la saison 3 de The Resident est actuellement en cours de diffusion sur Warner TV et les épisodes sont disponibles en replay sur MyCanal. De quoi patienter en attendant la saison 4, prévue pour 2021 aux Etats-Unis.