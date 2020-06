The Resident saison 2 déprogrammée sur TF1 : un manque de respect pour les téléspectateurs ?

Le 7 avril 2020, TF1 mettait en pause la saison 1 de Prodigal Son, à cause des doublages non terminés en raison de la pandémie de coronavirus. La chaîne a alors diffusé la saison 1 de The Resident et enchaîné avec la saison 2, mais a décidé de l'interrompre pour relancer Prodigal Son dès le 1er juillet. Si les fans de la série avec Tom Payne (The Walking Dead) sont très heureux de voir la suite de la saison 1, ceux du show avec Emily VanCamp (Nic), Matt Czuchry (Conrad) et Manish Dayal (Devon) n'ont pas autant le sourire.

"Même à la télévision, nous sommes pris en otages"

L'une des fidèles de The Resident a d'ailleurs contacté Télé Loisirs pour leur faire part de sa colère contre TF1 : "comme à son habitude, TF1 se moque des téléspectateurs en stoppant une série en milieu de diffusion pour nous en mettre une autre. C'est du grand n'importe quoi !", confie Gisèle avant d'ajouter : "ils auraient au moins pu attendre la fin de la saison ! Même à la télévision, nous sommes pris en otages. C'est bien bas ! Je ne les félicite vraiment pas."

La téléspectatrice en s'arrête pas là : "Quitte à commencer la deuxième saison, autant aller jusqu'au bout. Ou sinon, ils n'avaient qu'à arrêter à la fin de la première. Ce n'est pas du tout correct de la part de la chaîne, qui ne prend pas du tout en considération ses téléspectateurs." Pour se remonter le moral, Gisèle peut toujours lire ce qui l'attend dans la suite de la saison 2 de The Resident.