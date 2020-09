The Resident saison 2 : Julian (Jenna Dewan) va-t-elle revenir dans la suite ?

Fin du mystère ! Dans l'épisode 9 de la saison 2 de The Resident, Julian (Jenna Dewan) était victime d'un accident après avoir découvert la vérité sur les activités de QuoVadis et de son patron, Gordon Page (Michael Weston). Une disparition qui avait inquiété Devon (Manish Dayal) mais qui s'est bien terminée puisque la jeune femme était bien vivante, comme on a pu le découvrir la semaine dernière sur TF1.

Un départ définitif pour Julian

Si vous kiffez Jenna Dewan et que vous vouliez la voir encore plus dans The Resident, on a une mauvaise nouvelle pour vous. Le départ de Julian est bel et bien définitif et le personnage ne sera pas de retour pour la suite de la saison 2, ni dans la saison 3 qui a déjà été diffusée aux Etats-Unis. Evidemment, cela ne veut pas dire que le personnage ne peut pas revenir dans la suite de la série (la saison 4 est en cours de préparation) mais pour l'instant, aucune annonce n'a été faite quant à un possible retour de Jenna Dewan dans The Resident.

Si vous ne voulez pas en savoir plus sur la suite, n'allez pas plus loin !