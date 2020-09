The Resident saison 2 : Julian est-elle morte ? Voici quand on aura la réponse

Julian est en fait bien vivante ! Dans l'épisode 18, on apprend qu'elle s'en est sortie et a aidé les autorités pour exposer la fraude de son ancienne entreprise. Tout est bien qui finit bien ? Oui et non. Si vous adoriez le couple qu'elle formait avec Devon, sachez que ça ne va pas durer. Ils vont décider de ne pas poursuivre une histoire d'amour et on ne reverra pas Julian dans la suite de la série. La saison 3 de The Resident a déjà été diffusée aux Etats-Unis et une saison 4 est en préparation.