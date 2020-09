Manish Dayal (The Resident) : 5 choses que vous ne saviez peut être pas sur l'interprète de Devon

4. Sa soeur est médecin

Interviewé par Télé 7 jours, l'interprète de Devon avait confié venir d'une fratrie de 4 enfants. Et l'un d'eux est devenu docteur dans la vraie vie. "Ma soeur est médecin" a-t-il en effet avoué. Et pour éviter de faire des gaffes sur le tournage de The Resident, il demande donc parfois conseil à sa soeur et a aussi rencontré d'autres véritables médecins : "J'ai passé un peu de temps avec des professionnels de la santé. J'ai surtout retenu des choses par rapport à leur attitude, à la relation qui existe entre un médecin et son patient. C'est important pour avoir les bonnes intentions quand on joue, et j'espère que cela se voit ou se ressent à l'écran. (...) Il y a toujours un ou plusieurs conseillers médicaux sur le plateau. Ils n'interviennent pas sur les dialogues, mais, après les répétitions, ils nous indiquent les bonnes distances, les bons gestes pour donner au mieux l'illusion de la réalité".

5. Il pourrait réaliser un épisode de la saison 4

En plus d'être devant la caméra, l'acteur de The Resident pourrait bien passer derrière la caméra pour la série médicale. "On en a un tout petit peu parlé avec la production et j'espère que si la série est renouvelée pour une saison 4 je pourrai passer derrière la caméra à ce moment-là" a-t-il révélé à Allociné.

Pour rappel, il avait déjà réalisé un court métrage appelé Fifteen Years Later. "J'ai adoré m'essayer à la réalisation, ça a toujours été un objectif pour moi, et je compte bien réitérer l'expérience. Je devais réaliser un second court métrage cet été mais évidemment, pour l'instant, étant donné la situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, tout ça est en pause et le tournage sera certainement repoussé" a-t-il ajouté, "Mais j'espère pouvoir réaliser ce deuxième film cet automne ou l'année prochaine".