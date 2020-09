The Resident : 5 secrets sur la série médicale

3. Conrad aurait pu être très différent

The Resident aurait pu avoir un autre titre et Conrad (Matt Czuchry) être très différent. En 2016, la chaîne câblée Showtime qui a diffusé Dexter ou Homeland avait pour projet une nouvelle série originale intitulée The City qui est ensuite devenue The Resident. Le personnage de Conrad y était présenté comme un médecin "difficile et brillant" mais était en réalité un "véritable psychopathe meurtrier". On vous avait prévenu que ça n'avait rien à voir avec le Conrad qu'on connaît et qu'on aime !

4. Le bâtiment qui sert de décors pour l'hôpital n'en est pas un

La série est tournée en Géorgie et c'est d'ailleurs là que l'on peut voir le bâtiment servant de décor extérieur au Chastain Park Memorial Hospital. Mais en réalité, ce n'est pas du tout un hôpital ! Il s'agit en fait du High Museum of Art qui se trouve dans le centre ville d'Atlanta. Le musée a également servi de décor pour de nombreux films dont Baby Driver, Black Panther, Divergente 3 et à la série The Walking Dead.