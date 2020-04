The Resident sur TF1 : pourquoi ce n'est pas tout à fait une série médicale comme les autres

TF1 adore les séries médicales ! Après Good Doctor, New Amsterdam puis la saison 16 de Grey's Anatomy, interrompue suite à la pandémie de Coronavirus et du confinement, la chaîne dégaine une autre nouveauté qui nous emmène toujours à l'hôpital : The Resident. On y suit Conrad Hawkins et son interne Devon Pravesh. Tout juste arrivé à l'hôpital Chastain, ce jeune médecin idéaliste va avoir une sacré surprise quand il va découvrir l'envers du décor.

Le meilleur du pire de la médecine

Chaque série médicale apporte quelque chose de différent à ses téléspectateurs. Urgences misait sur le réalisme, Grey's Anatomy a tendance à pas mal s'attarder sur les histoires d'amour, Good Doctor s'intéresse à un médecin autiste et prône l'inclusion des personnes handicapées et New Amsterdam suit le quotidien d'un médecin qui souhaite améliorer le système de santé et est prêt à tout pour ses patients. Autant dire qu'avec tout ça, pas facile de se démarquer. C'est pourtant ce que fait The Resident... en nous proposant de découvrir le meilleur du pire de ce que peut faire la médecine.

En témoigne la scène d'ouverture de la série : en pleine opération, un chirurgien star s'amuse à prendre des selfies avec les infirmières... et ça tourne au drame très rapidement. Au fil des épisodes et de façon assez cash et grinçante, The Resident nous montre le visage caché de certains hôpitaux. Médecins sans scrupule, entreprises pharmaceutiques prêtes à tout pour l'argent, manipulations, menaces, l'équipe de Chastain va en baver ! Une chose qui rend la série vraiment différentes de ses prédécesseurs.

Des opérations mais pas que

Qui dit série médicale dit opérations chirurgicales. Oui, il y en a dans The Resident. Mais pas pour tout le monde ! En effet, dans la série, tous les médecins ne cherchent pas absolument à manier le bistouri. Conrad (Matt Czuchry vu dans Gilmore Girls et The Good Wife) par exemple n'opère jamais et se contente de diagnostiquer les maladies. Idem pour son interne Devon Pravesh (Manish Dayal). Ça change de Grey's Anatomy où tous les coups étaient permis pour décrocher sa première opération.