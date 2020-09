Grey's Anatomy saison 17, Good Doctor saison 4 : les dates de diffusion dévoilées

Il n'y a pas que le monde du cinéma qui a été durement touché par la pandémie de Covid-19. L'industrie de la télévision et notamment celle des séries ont aussi été impactées avec l'interruption de tous les tournages (ou presque) dès le mois de mars. Après six mois de pause, la vie reprend son cours sur les plateaux et les tournages de Riverdale (dont la saison 5 arrivera en 2021), Grey's Anatomy et beaucoup d'autres ont enfin pu reprendre.

Rendez-vous en novembre pour la rentrée des séries de ABC

Alors que la rentrée des séries a d'habitude lieu en septembre, il faudra attendre encore deux mois avant de retrouver les médecins du Grey Sloan Memorial ou ceux du St Bonaventure Hospital. Ce jeudi 17 septembre, la chaîne américaine ABC a dévoilé son agenda pour les retours de ses séries phares et a même dévoilé des posters pour certaines d'entre eux.

Parmi les dates à retenir ? Le 2 novembre pour le lancement de la saison 4 de Good Doctor (la série n'avait pas été impactée par la Covid-19, le tournage de la saison 3 s'étant terminé au début du mois de mars) et le 12 novembre pour les suites de Grey's Anatomy et Station 19. La chaîne n'a cependant pas annoncé le retour de toutes ses séries : la saison 3 de The Rookie est pour l'instant repoussée à plus tard et Stumptown avec Cobie Smulders, d'abord renouvelée pour une saison 2, a finalement été annulée. ABC a également dévoilé un premier teaser de la nouvelle saison de Grey's Anatomy, composé d'images de la saison 16 :