The Resident saison 3 : les fans détestent Caïn, mais ça ne gêne pas Morris Chestnut

Pour sa saison 3, The Resident accueille quelques nouveaux personnages. Parmi eux ? Barrett Cain, un nouveau chirurgien qui est loin de faire l'unanimité chez les fans de la série médicale. Après Rosewood et The Enemy Within, Morris Chestnut reprend donc du service dans un rôle très différent de ceux auxquels il est habitué. Mais les critiques sont loin de déranger l'acteur de 52 ans.

Morris Chestnut face aux critiques des fans

Depuis qu'il a fait son arrivée dans la saison 3 de The Resident (c'était en septembre 2019 aux Etats-Unis), Morris Chestnut est souvent la cible des internautes et des fans de la série en général. Il faut dire que Barrett Cain n'est pas vraiment le médecin le plus sympathique de l'histoire de la série. Une chose qui ne dérange pas du tout l'acteur. "J'adore jouer ce personnage. C'est un peu comme jouer le méchant, une chose que les gens n'attendent pas forcément de moi" avait-il confié à la presse US. Morris Chestnut avait d'ailleurs confié que certains n'hésitent pas à critiquer ouvertement Caïn devant lui. "Quand les gens viennent me parler de la série, je sais qu'ils regardent vraiment car ils me disent : 'Oooh je ne supporte pas ton personnage. Pourquoi tu mens aux gens ?'. Donc oui il y a des réprimandes." s'était-il amusé.

Caïn va-t-il devenir gentil ?

Pour l'instant, le Dr Caïn n'est donc pas vraiment le personnage préféré des fans mais pourrait-il changer, un peu comme le Dr Bell (Bruce Greenwood) ? "Un peu comme avec le Dr Randolph Bell, il est arrogant et méchant mais en même, il n'est qu'un être humain" a teasé le producteur Andrew Chapman. Un événement qu'on ne va pas spoiler pourrait d'ailleurs changer beaucoup de choses chez Caïn. Pour en savoir plus, il faudra continuer de regarder The Resident sur TF1. Vous pouvez aussi toujours découvrir notre interview Off Screen avec Manish Dayal.