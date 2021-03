The Resident : Manish Dayal (Devon Pravesh) nous dévoile les secrets de la série (Interview)

Lancée durant le premier confinement (dont nous fêtons d'ailleurs le 1er anniversaire ce mercredi 17 mars) en France, la série The Resident a trouvé son public. Si vous avez envie de découvrir ou bien de revoir les épisodes, c'est d'ailleurs possible grâce à Star, le nouvel univers de Disney+, qui propose depuis ce vendredi 12 mars les saisons 1 et 2, en plus de la diffusion de la saison 3 sur TF1.

12 à 15h de tournage par jour pour les stars de The Resident

Tourner The Resident n'est pas de tout repos pour les acteurs ! Dans notre interview à retrouver dans notre diaporama, Manish Dayal dévoile qu'un jour "normal" de travail consiste entre 12 et 15h passées sur les plateaux, qui se situent d'ailleurs à Atlanta, en Géorgie. Tout ce que vous pouvez voir dans la série est d'ailleurs recréé et (presque) aucune scène n'a été tournée dans un véritable hôpital. "Nous avons quatre grands plateaux juste à côté et deux autres un peu plus loin. Toute la série est tournée ici. Les scènes d'extérieur sont tournées près d'un musée à Atlanta donc si vous voyez des scènes avec un grand bâtiment blanc, c'est tourné en centre-ville." nous confie l'interprète de Devon Pravesh. Dans notre interview, l'acteur nous parle aussi des acteurs, de sa préparation pour jouer un médecin et de sa saison préférée.

Découvrez aussi notre interview Off Screen avec les acteurs de La Chronique des Bridgerton, avec Kevin McKidd de Grey's Anatomy ou encore avec les stars de Destin : la saga Winx.