Grey's Anatomy : Kevin McKidd (Owen) nous raconte les coulisses de la série (Interview)

Si vous êtes fans de séries, vous connaissez déjà peut-être notre interview Off Screen dans laquelle les acteurs dévoilent les secrets de tournage de leurs séries. Regé-Jean Page, Phoebe Dynevor ou encore Jonathan Bailey s'étaient confiés sur les coulisses de La Chronique des Bridgerton et les actrices de Destin : la saga Winx nous ont parlé de l'ambiance sur le tournage. Au tour de Kevin McKidd de nous en dire plus sur Grey's Anatomy.

Les secrets de Grey's Anatomy par Kevin McKidd

Puisque les 15 premières saisons de Grey's Anatomy arrivent sur Disney+ via Star, PRBK a interviewé Kevin McKidd qui a rejoint la série médicale lors de la saison 5 en 2008. L'acteur s'est confié sur le tournage et a répondu aux questions que vous vous posez peut-être comme "Combien de temps faut-il pour tourner un épisode ?" ou bien "La série est-elle tournée dans un vrai hôpital ?". L'acteur a également dévoilé quel personnage il aimerait voir revenir dans la série. Dans notre interview, Kevin McKidd a également confirmé que la 17e saison de Grey's Anatomy serait plus courte puisqu'elle ne comptera que 16 épisodes (contre 24 habituellement).

Découvrez notre interview Off Screen de Grey's Anatomy avec Kevin McKidd dans notre diaporama.