Regé-Jean Page annoncé par erreur au casting d'une série Marvel... mais s'agit-il vraiment d'un fail ?

Depuis son départ de La Chronique des Bridgerton (non, il ne sera pas de retour pour la saison 3 malgré les rumeurs), Regé-Jean Page n'a annoncé que quelques projets de films. Mais que nous réserve l'acteur britannique pour la suite de sa carrière ? C'est la question que se posent ses nombreux fans et ils ont sauté au plafond ce week-end suite à une grosse annonce. Une joie qui a été de courte durée. On t'explique.

Regé-Jean Page annoncé au casting de la série Secret Invasion... par erreur !

Ce vendredi 22 juillet 2022, Netflix a mis en ligne The Gray Man dans lequel on retrouve Ryan Gosling, Chris Evans... et Regé-Jean Page ! L'acteur a eu un week-end chargé puisqu'il était présent au Comic-Con pour présenter le film Donjons et dragons. Et ce n'est pas tout : ce dimanche 24 juillet, il a aussi été annoncé au casting d'une grosse série à venir sur Disney+. L'acteur qui jouait le Duc de Hastings était parmi la liste des stars attendues dans Secret Invasion, une série Marvel où l'on retrouvera Nick Fury, toujours joué par Samuel L. Jackson. Cette annonce a fait sauter de joie ses fans... sauf que c'était un fail. Alors que de nombreux médias ont annoncé l'arrivée au casting de l'acteur, Disney a ensuite démenti l'info, expliquant que le nom de Regé-Jean Page s'était retrouvé par erreur dans la liste fournie à la presse.

Un vrai fail ? Les fans ont une autre théorie

Mais faut-il vraiment croire à ce fail ? Il semble en effet complètement improbable que le nom d'un acteur n'ayant absolument aucun lien avec le MCU se retrouve "par erreur" dans une annonce de casting. Sur le web, certains pensent plutôt que l'acteur est bien lié au projet mais que sa participation devait rester secrète. Pour noyer le poisson, Marvel aurait donc pu démentir la présence de Regé-Jean Page au casting.

Certains internautes pensent donc que l'ex-star de Bridgerton sera bien présente dans un rôle top secret. S'agira-t-il d'une apparition dans une scène post-générique (comme ce fut par exemple le cas pour Harry Styles dans Les Eternels) ou bien dans un rôle plus important ? Le mystère demeure pour le moment.

En attendant d'en savoir plus, vous pouvez retrouver dans notre diaporama la bande-annonce du prochain film de Regé-Jean Page : Donjons et dragons. : l'honneur des voleurs. Il y donne la réplique à Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith ou encore Hugh Grant. Sortie prévue le 1er mars 2023 en France.