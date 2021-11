Les Éternels : on t'explique la fin et les scènes post-génériques

La bande-annonce du film Les Eternels : on vous explique pourquoi ce n'est pas un Marvel comme les autres

Après Black Widow et Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Les Eternels est le nouveau Marvel à ne pas manquer. Si tu as vu le film au cinéma, tu as peut-être buggé devant les scènes post-générique, surtout si tu n'es pas un fan des comics. Mais pas de panique, PRBK est l) : on t'explique ce que signifient les deux scènes. Attention, cet article est (of course) 100% spoilers. N'allez pas plus loin si vous n'avez pas vu le film.

Les Eternels : Sersi (Gemma Chan) dans le film

Harry Styles en demi-frère de Thanos La première scène post-générique se passe à bord du Domo. Alors que Thena, Druig et Makkari s'inquiètent de l'absence de Sersi et Kingo censés venir les rejoindre, ils font face à l'arrivée de deux personnages. L'un d'eux, Pip (doublé par Patton Oswald), est une sorte de troll. L'autre s'appelle Eros et est incarné par Harry Styles ! Eh oui, après son rôle dans Dunkerque, le chanteur et ex-membre de One Direction débarque dans le MCU. Eros (aussi surnommé Starfox dans les comics) prévient les Éternels que leurs amis font face à un danger et laisse entendre qu'il peut les aider à les retrouver. Dans les comics, Eros/Starfox est un incorrigible séducteur, demi-frère de Thanos, qui a le pouvoir de contrôler les émotions. Il a été membre des Avengers et fait désormais partie des Dark Guardians qui apparaissent dans les comics des Gardiens de la Galaxie. Quant à Pip, il n'a, dans l'oeuvre de Marvel, pas spécialement de lien avec Eros. En revanche, il est lié à un autre personnage : Warlock. Un personnage qui sera présent dans Les Gardiens de la Galaxie 3 sous les traits de Will Poutler.

Les Eternels : Dane (Kit Harington) et Sersi (Gemma Chan) dans le film