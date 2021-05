Bull saison 6 : Freddy Rodriguez (Benny) et le boss de la série virés après une enquête interne

La bande-annonce de Bull en VO

On est pas à un scandale près du côté de la chaîne CBS... Alors que la saison 5 de Bull est actuellement diffusée sur M6 chaque vendredi soir, on apprend que la saison 6 se fera sans deux membres phares : l'acteur Freddy Rodriguez alias Benny et le showrunner Glenn Gordon Garon ont été virés de la série. Plusieurs scénaristes accusaient le boss du show d'avoir "nourri un environnement de travail irrespectueux" et une enquête avait été ouverte.