NCIS saison 19 : pourquoi Mark Harmon (Gibbs) a-t-il quitté la série ?

Malgré les promesses des créateurs cet été, Gibbs ne sera pas resté très longtemps à l'écran dans la saison 19 de NCIS. En effet, c'est lors de l'épisode 4 diffusé le 11 octobre 2021 sur CBS aux USA que le mentor de McGee a officiellement fait ses adieux à la team. Bien évidemment, la porte reste ouverte à un futur retour à l'écran, mais Mark Harmon - son interprète, semble aujourd'hui tourné vers autre chose.

Mark Harmon était épuisé par le tournage

Si le comédien reste attaché à la série policière de par son rôle de producteur, celui-ci aurait pour priorité de se reposer après avoir porté pendant près de 20 ans l'une des séries les plus puissantes de la télévision aux USA. "Son départ était dans les petits papiers depuis un moment, a confié une source proche de la fiction auprès de OK Magazine. Il était de plus en plus fatigué par ce train-train quotidien."

Oui, malgré les efforts mis en place par l'équipe créative depuis l'an passé, "Les producteurs s'étaient pliés en quatre pour lui simplifier les choses, notamment en réduisant son temps de présence à l'écran ou en intégrant Gary Cole afin de combler le vide", Mark Harmon - aujourd'hui âgé de 70 ans, ne se sentait plus apte pour affronter un tel défi quotidien aux horaires compliquées (12h par jour en moyenne), "Il avait le sentiment d'avoir donné son maximum à la série et qu'il était temps pour lui de partir".

Une autre priorité pour l'acteur

Une déception tant il est difficile d'imaginer NCIS sans lui ? Oui, mais une nécessité pour l'acteur. Ce n'est pas un secret, Mark Harmon a été traumatisé par la mort de son père à l'âge de 70 quand il n'en avait que 39. Aussi, comme l'a rappelé la source du magazine, "Cela faisait longtemps que Mark Harmon affirmait qu'il souhaitait désormais passer beaucoup plus de temps avec sa famille", que ce soit sa femme, Pam Dawber, ou ses deux fils Sean (33 ans) et Ty (29 ans).

Et s'il y a bien une chose que l'on a pu apprendre à travers l'histoire de Gibbs dans NCIS, c'est qu'il n'y a rien de plus important que la famille.