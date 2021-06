NCIS saison 19 : Gibbs (Mark Harmon) remplacé dans la team ? Un nouvel acteur bientôt au casting

Le futur remplaçant de Gibbs ?

Après tout, on a pu le découvrir lors de la saison 18, son rôle de leader au sein de la team n'est plus la priorité de Gibbs. Suite à sa suspension, le mentor de McGee a consacré son temps libre (en compagnie de Marcie Warren, une journaliste) à la poursuite d'un tueur en série. Or, si l'on se fie à la scène finale explosive du dernier épisode en date, il ne fait aucun doute que cette affaire est loin d'être terminée et que Gibbs va encore avoir beaucoup de travail. De fait, puisque son enquête devrait être de nouveau ouverte l'an prochain, il faudra logiquement quelqu'un pour prendre sa place au NCIS. Et c'est là que le possible nouveau personnage de Gary Cole pourrait entrer en scène.

Surtout, la présence à l'écran de Mark Harmon pourrait être très réduite en saison 19. L'acteur a peut-être accepté de renouveler son contrat pour une saison supplémentaire, malgré ses envies d'ailleurs, afin de sauver la série (il ne voulait pas que son départ soit la cause de l'annulation de NCIS), mais il aurait tout de même demandé à ce que son rôle soit moins important. Kelly Kahl (la présidente de CBS Entertainment) l'a récemment sous-entendu, Gibbs devrait effectivement avoir un impact très discret l'an prochain, à l'instar des derniers épisodes de la saison 18. De fait, afin d'apporter de la crédibilité au fonctionnement de la team et combler un vide, il serait logique de voir un autre personnage prendre la place de Gibbs.