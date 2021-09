NCIS saison 19 : retour de Gibbs au sein de la team cette année ? C'est possible !

NCIS est immortelle et nous le prouvera une nouvelle fois cette année. En effet, c'est le 20 septembre que CBS débutera la diffusion de la saison 19 aux USA, toujours portée par Mark Harmon (Gibbs). Oui, alors que le comédien souhaitait quitter la série l'an passé, il sera bel et bien de retour à la rentrée. Et visiblement, le personnage emblématique de la fiction policière devrait même retrouver une importance capitale dans l'histoire.

Gibbs de retour au premier plan ?

Souvenez-vous, au cours de la saison 18, Gibbs était mis à l'écart du NCIS à la suite d'un craquage lors d'une enquête et profitait de son temps libre pour enquêter en solo sur un tueur en série - ce qui permettait d'ouvrir la porte à un potentiel départ de l'acteur. Une situation jugée frustrante par les fans qui regrettaient de ne plus voir la team au complet, qui pourrait donc prendre fin cette saison avec la présence assurée de Mark Harmon.

Comme on peut le découvrir sur un poster inédit de cette saison 19, Gibbs apparaît au premier plan entouré de tous ses protégés, ainsi que de Jessica Knight (Katrina Law), qui prendra officiellement la place de Bishop, et de Alden Park (Gary Cole), un nouvel agent du FBI. Et si Kelly Kahl (président de CBS) a assuré à TVLine qu'il ne fallait pas sur-analyser cette affiche, "On met juste en avant notre casting d'une façon fun et provocatrice", un retour de Gibbs au sein du NCIS est réellement possible.