NCIS saison 18 : le final sera "incroyable" et "imprévisible", Wilmer Valderrama se confie

Tandis que les fans de NCIS Los Angeles verront un personnage emblématique faire son retour lors du final de la saison 12, ceux de NCIS assisteront à l'arrivée d'une nouvelle héroïne lors des deux derniers épisodes de la saison 18. En effet, l'actrice Katrina Law a récemment été recrutée afin d'incarner l'agent spécial Jessica Knight.

Une nouvelle recrue parfaite

Pour l'heure, peu d'informations sont déjà connues sur la place qu'elle tiendra dans la série, d'autant plus qu'elle ne va pas directement intégrer la team de Gibbs. Toutefois, Wilmer Valderrama (Torres) l'a promis à TVInsider, on devrait rapidement tomber sous le charme de cette recrue.

"Le personnage a un lancement vraiment intéressant. Son énergie colle parfaitement et on s'amuse beaucoup" a-t-il ainsi promis, avant de révéler, "Nos deux personnages ont beaucoup de dynamiques, d'énergies et de philosophies en commun. Je pense que ces deux personnages vont vraiment s'amuser sur le terrain". On ne sait pas si cela doit nous inquiéter vis-à-vis du ship Torres/Bishop, mais on est forcément intrigué.

Un final inattendu et incroyable

Par ailleurs, le comédien s'est également confié sur l'ambiance générale à venir lors du dernier épisode de la saison 18. Et selon Wilmer Valderrama, ce final "va absolument tout défoncer". S'il n'a bien évidemment rien dévoilé de trop précis, il a tout de même confié, "C'est réellement le final que les fans méritent et je vous promets que vous n'avez aucun moyen de prédire ce qu'il va se passer."

Plus intéressant encore, c'est la mythologie récente de NCIS qui devrait être explorée afin de nous offrir des moments attendus depuis longtemps, "Les scénaristes ont créé un épisode incroyable afin de répondre à toutes ces questions que les gens se posent depuis les saisons 17 et 18, et ça va vraiment lancer la saison 19".

Du moment que Gibbs est toujours présent, c'est tout ce qui compte.