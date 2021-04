NCIS saison 18 : Bishop et Torres en couple cette année ? Wilmer Valderrama tease la suite

NCIS est peut-être une série policière, mais ce qui fait sa force et son incroyable succès (elle a été renouvelée pour une saison 19 !), c'est que les scénaristes ne perdent jamais une occasion pour explorer la vie privée des différents agents. On peut régulièrement le découvrir à l'écran, il n'est pas rare de rencontrer les parents des personnages, d'assister à des moments forts de leur vie présente (mariage, rupture, mort...), mais également passée à travers quelques flashbacks.

La relation Bishop / Torres enfin explorée

Une recette qui fait le bonheur des fans depuis des années et qui n'est pas près de prendre fin. Wilmer Valderrama l'a promis, les auteurs de NCIS vont prochainement profiter des nouveaux épisodes pour s'intéresser (enfin) à la relation entre Bishop et Torres. Tandis que le début de la saison 18, actuellement diffusée sur CBS aux USA, voyait le duo se rapprocher suite à une situation de vie ou de mort, le comédien a promis que la série reviendra bientôt sur les conséquences de ce moment.

Interrogé par TVLine sur la possibilité de découvrir ce qui a pu se passer entre eux à la suite de cette séquence, notamment durant le fameux saut dans le temps, l'acteur a ainsi révélé, "On va véritablement s'attaquer à ça cette saison. On arrive à un carrefour pour ces deux personnages où ils vont réellement devoir être honnêtes envers ce qu'ils sont l'un pour l'autre, et ce qu'ils sont personnellement".

Wilmer Valderrama est logiquement resté évasif sur ce qui nous attend réellement à l'écran, mais il s'est tout de même montré enthousiaste, "C'est quelque chose que les scénaristes ont abordé d'une excellente façon, comme un fil d'Ariane."

Des réponses à venir

Vous l'aurez donc compris, à l'inverse de ce qui a pu être fait avec Tony et Ziva par le passé, où les scénaristes s'étaient uniquement contentés de sous-entendus lassants, incapables de prendre la moindre initiative (avant les départs de Cote de Pablo et Michael Weatherly), cette histoire va réellement avancer dans une direction.

"La question de ce qu'ils sont en-dehors de leur insigne, est quelque chose qui sera abordée cette saison. Il y a un moment énorme qu'ils s'apprêtent à expérimenter" a confié le comédien, qui a ensuite précisé, "S'agira-t-il d'un moment qu'ils voulaient ou non ? Vont-ils devoir respecter la règle de Gibbs ou vont-ils se laisser aller ? On va jouer avec cette notion".

Oui, il était temps !