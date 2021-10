NCIS saison 19 : Mark Harmon (Gibbs) quitte officiellement la série dans l'épisode 4

Même si elle n'est pas la série la plus ancienne diffusée actuellement à la télévision (cet honneur revient à New York : Unité Spéciale qui en est à sa 23ème saison, sans compter la série animée Les Simpson et sa 33ème saison), NCIS est quand même l'une des plus anciennes. Au casting de la série depuis ses débuts en 2003, Mark Harmon a décidé de raccrocher, alors qu'il vient de fêter ses 70 ans. Après les départs de Michael Weatherly, Cote de Pablo, Pauley Perrette ou plus récemment Emily Wickersham, une nouvelle star du show fait donc ces adieux.

Le départ de Mark Harmon est officiel

En avril dernier, CBS a renouvelé NCIS pour une saison 19 mais des rumeurs d'un départ de Mark Harmon circulaient depuis un moment. En juin, TVLine affirmait que Mark Harmon aurait accepté de revenir pour la 19ème saison de la série mais uniquement pour "un nombre d'épisodes relativement faible". Les fans de la série attendaient donc son départ et c'est fait : ce lundi 11 octobre 2021, Gibbs a fait ses adieux dans l'épisode 4 de la saison 19 de NCIS, diffusé aux US sur la chaîne CBS.

Suite à la diffusion, le showrunner de la série, Steve Binder, a rendu hommage à l'acteur... et laissé la porte grande ouverte pour un futur retour. "En tant que producteur exécutif et cher ami, Mark continue d'être une partie importante de la série. Notre but a toujours été d'être fidèle aux personnages et cela a toujours guidé les histoires que l'on raconte et les endroits où ils vont. Donc concernant le futur de Gibbs, comme les fans de la série l'ont compris au fil des années, il ne faut jamais totalement penser que l'histoire de Leroy Jethro Gibbs est terminée" a t-il déclaré dans un communiqué.

Quelle fin pour Gibbs dans NCIS ?

Mais alors, comment s'est terminé le parcours de Gibbs dans NCIS ? Attention, la suite de cet article contient des spoilers.

Dans l'épisode 4 de la saison 19, après avoir frôlé la mort dans le final de la saison précédente, Gibbs a annoncé à McGee (Sean Murray) son intention de ne quitter son poste au NCIS. "Je ne reviens pas Tim" a-t-il déclaré, préférant rester en Alaska où il avait, avec McGee, traqué un tueur. Une fin positive donc puisque le personnage n'est pas mort !

Pour info, Mark Harmon aurait informé CBS de son envie de quitter la série l'an dernier mais l'acteur aurait accepté de reprendre son rôle dans quelques épisodes de la saison 19 puisqu'il avait appris que, en cas de départ, la série pourrait ne pas être renouvelée. Pour combler son absence, deux acteurs ont rejoint le show : Katrina Law (Arrow) et Gary Cole (The Good Fight) sont au casting en tant que réguliers au côté de Sean Murray, Brian Dietzen, Wilmer Valderrama, Rocky Carroll, David McCallum et Diona Reasonover.

La saison 18 de NCIS est diffusée tous les vendredis sur M6.