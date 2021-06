NCIS saison 19 : Mark Harmon (Gibbs) ne sera présent que dans "quelques épisodes"

Mark Harmon très peu présent en saison 19 ?

Pendant des mois, une rumeur laissait entendre que Mark Harmon (Gibbs) allait quitter NCIS au terme de la saison 18. Finalement, au moment du renouvellement de la série pour une saison 19, les dirigeants de la chaîne CBS annonçaient avec soulagement le retour du comédien pour les prochains épisodes. Une nouvelle qui avait logiquement fait le bonheur des fans à l'époque, mais qui cacherait une réalité très spéciale.

Ainsi, d'après les informations de TVLine, la présence de Gibbs dans les prochains épisodes devrait être "très limitée". Sans être capable de définir un nombre exacte, le site américain dévoile néanmoins que "Harmon est attendu dans un nombre d'épisodes relativement faible". Traduction : moins de la moitié de la saison. Les sources de TVLine parlent notamment de "quelques apparitions", ce qui nous laisse même craindre un rôle qui se rapprocherait nettement plus du "guest-star" qu'autre chose, à l'instar de David McCallum (Ducky) aujourd'hui.

Une page se tourne pour NCIS

Une surprise ? Pas tant que ça. Alors que l'envie de départ de Mark Harmon semblait réelle avant l'officialisation d'une saison 19, il se murmure que l'acteur aurait finalement accepté de revenir avec pour unique but de sauver la série. L'interprète de Gibbs aurait en effet été prévenu qu'en cas d'absence de sa part, CBS annulerait immédiatement NCIS. Autant dire que son retour n'était pas guidé par une ambition créative, mais seulement par son refus de mettre toutes les équipes au chômage après une année compliquée liée au Covid-19.

Surtout, l'intrigue de la saison 18 de la série teasait déjà un rôle plus que réduit pour Gibbs l'an prochain. Après avoir été suspendu suite à son agression à l'encontre d'un homme qui maltraitait des chiens et son refus de s'excuser pour ce geste, le personnage de Mark Harmon avait ensuite eu le droit à une histoire totalement différente à travers son enquête sur un possible tueur en série au côté d'une journaliste. Une affaire externe au NCIS qui avait par ailleurs failli lui coûter la vie.

Or, d'après les récentes révélations, la situation ne devrait pas s'inverser en saison 19, puisque Gibbs devrait être remplacé par un nouveau personnage en tant que chef de la team. De fait, si Gibbs n'appartient plus au NCIS et ne participe donc plus aux enquêtes hebdomadaires, il sera légitime de voir sa place à l'écran être réduite.