New Amsterdam saison 4 : mort déchirante d'un personnage dans l'épisode 13

La saison 4 de New Amsterdam, lancée en septembre dernier aux Etats-Unis, a été celle de tous les changements. D'abord pour Max (Ryan Eggold) et Helen (Freema Agyeman) qui ont quitté New York pour partir vivre à Londres après s'être mis en couple dans le final de la saison 3, déprogrammé sur TF1. Mais ces nouveaux épisodes ont aussi été tragiques pour l'équipe du New Amsterdam.

Vijay est mort après son départ de l'hôpital

Aux dernières nouvelles, le Dr Vijay Kappor (Anupam Kher) avait quitté l'hôpital durant la saison 3 après avoir contracté la Covid-19. Et même s'il n'est plus dans la série, l'ami d'Iggy (Tyler Labine) a fait son "retour" dans l'épisode 13 de la saison 4 de New Amsterdam avec une nouvelle déchirante : Vijay est mort. Un moment qui a secoué les médecins et les fans, même si le personnage n'a pas fait son retour à l'écran. Un décès qui permettait à Max et Helen de revenir à New York pour retrouver leurs amis et collègues, choqués par cette mort soudaine.