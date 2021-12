New Amsterdam saison 3 : le final déprogrammé, quand sera-t-il diffusé ?

L'épisode 14 de la saison 3 de New Amsterdam était celui que tous les fans de Max et Helen (Freema Agyeman) attendaient. Dans la toute dernière scène, ils échangeaient enfin un baiser après s'être tournés autour pendant de nombreux épisodes. De son côté, Lauren (Janet Montgomery) faisait une grosse donation à l'hôpital pour recruter sa petite amie Leyla (Shiva Kalaiselvan) ce qui pourrait bien lui attirer des problèmes. Iggy (Tyler Labine) se retrouvait dans une situation flippante avec son jeune patient obsédé et prenait une décision pour son futur : ne plus voir de patients. Enfin, Floyd (Jocko Sims) acceptait de travailler pour un chirurgien... qui n'est autre que le mari de Lyn (Frances Turner), la médecin qui lui tourne autour depuis quelques temps.

A savoir que New Amsterdam est déjà renouvelée pour une saison 4 qui est en cours de diffusion aux Etats-Unis.